Заповідну землю Холодного Яру забруднюють нечистотами з жіночого монастиря

Несприятлива екологічна ситуація на Черкащині – там з Мотронинського монастиря нечистоти зливають у заповідну землю Холодного Яру.

За сотню метрів звідси монумент загиблим українським бійцям. А сама місцина – пам’ятка археології Мотронинське городище та пам’ятка природи Холодний Яр. Керівник філії – у розпачі. Показує понівечене урочище з іншого боку монастиря.

В Холодному Яру на місці скіфського городища засновано Троїцький Матронинський жіночий монастир УПЦ. Його настоятелька Іларія визнає – нечистоти справді зливали. Але каже, що то не відходи з каналізації, а вода з умивальників. Мовляв, вона не шкідлива і що робити цього не можна – не знали.

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Екологи відібрали проби ґрунту, щоб перевірити, що ж зливали в заповіднику.

Місце зливу вже висохло, тож дослідження може бути некоректне. Настоятелька монастиря пообіцяла укласти угоду з Кам’янським водоканалом на вивезення нечистот і більше не забруднювати землю заповідника. Тож цього разу, ймовірно, обійдеться приписом.

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