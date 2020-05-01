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Факты / Видео / Украина

Засады снайперов и разведка беспилотниками: как действует враг на передовой

На Луганском направлении боевики уменьшили свою активность. Конечно, это не значит, что наши военные могут расслабиться. Ведь враг коварен и часто меняет тактику.

В своих засадах вражеские снайперы могут просидеть 2-3 дня, выжидая удачный выстрел. По крайней мере, такое поведение противника фиксируют наши военные, защищают позиции вблизи Марьинки в Донецкой области. Рассказывают, что такие жертвы, чтобы выманить украинских защитников со своих позиций.

Подробнее в сюжете Константина Мельникова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что враг ударил по позициям ВСУ у Катериновки из 120-мм миномета.

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