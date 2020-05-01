Засідки снайперів та розвідка безпілотниками: як діє ворог на передовій

На Луганському напрямку бойовики зменшили свою активність. Звісно, це не означає, що наші військові можуть розслабитися. Адже ворог підступний і часто змінює тактику.

У своїх засідках ворожі снайпери можуть просидіти 2-3 дні, вичікуючи на вдалий постріл. Принаймні, таку поведінку противника фіксують наші військові, які боронять позиції поблизу Мар’їнки на Донеччині. Розповідають, що такі жертви, аби виманити українських захисників зі своїх позицій.

Докладніше у сюжеті Костянтина Мельникова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ворог вдарив по позиціях ЗСУ біля Катеринівки зі 120-мм міномету.

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