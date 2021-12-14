Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Происшествия

Застрявшие в сугробах фуры и скорые: снегопады заблокировали запад Украины

Екатерина Курбанова Мирослава Прокопюк журналист Факти ICTV

Снегопады и дожди обесточили более 200 населенных пунктов на западе Украины. Осадки не утихали больше суток. Непогода валила деревья, а транспорт застревал в сугробах.

В Ровенской области спасатели высвободили из снежной ловушки десяток грузовиков. На одной из сельских дорог застряла скорая с больным, а в другом селе фельдшер местной амбулатории должен был идти 1,5 км на вызов.

– Спасатели из снежных заносов с помощью тяжелой инженерной техники высвободили скорую, которая перевозила тяжелобольного мужчину, школьный автобус и 13 грузовиков, – рассказала специалист пресс-службы ГУ ГСЧС Ровенщины Олеся Осипчук.

Засыпало и Луцк, в городе всю ночь работала техника. Сейчас ситуация под контролем. Теперь главное, чтобы не ударил мороз.

Многочисленные ДТП из-за гололеда заблокировали движение на дорогах Ивано-Франковской области. Движение крупногабаритного транспорта ограничено. У перевалов дежурит спецтехника. Из-за мокрого снега в Карпатах – угроза схождения лавин.

Во Львове снегоуборочная техника и дворники работали всю ночь. Сложными остаются участки на трассах, местами наблюдались многокилометровые пробки. Сегодня ситуацию на дорогах усложнят гололедица и туман.

Читайте
Снег, пробки и штормовое предупреждение: Украину накрыла непогода

По данным ГСЧС на утро 14 декабря, в результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточен 241 населенный пункт в четырех областях (Львовская – 173, Ивано-Франковская – 42, Ровенская – 15 и Сумская – 11).

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Снег, пробки и штормовое предупреждение: Украину накрыла непогода
Снег, пробки и штормовое предупреждение: Украину накрыла непогода
Торчат лишь головы пингвинов: в Антарктиде выпало рекордное количество снега
Торчат лишь головы пингвинов: в Антарктиде выпало рекордное количество снега
В Ивано-Франковской области не разминулись две легковушки: четверо госпитализированных
В Ивано-Франковской области не разминулись две легковушки: четверо госпитализированных
В Испании ливни и таяния снега повлекли наводнения: один человек погиб
В Испании ливни и таяния снега повлекли наводнения: один человек погиб
Непогода обесточила почти 150 сел в пяти областях Украины
Непогода обесточила почти 150 сел в пяти областях Украины
Ледяной дождь в Киеве: в столице образовались пробки
Ледяной дождь в Киеве: в столице образовались пробки
Мокрый снег, метели и до +12°C: погода в Украине 8 декабря
Мокрый снег, метели и до +12°C: погода в Украине 8 декабря
В Украине из-за мокрого снега и ветра без света остаются более 70 населенных пунктов
В Украине из-за мокрого снега и ветра без света остаются более 70 населенных пунктов
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка