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Застряглі в заметах фури та швидкі: снігопади заблокували захід України

Катерина Курбанова Мирослава Прокопюк журналіст Факти ICTV

Снігопади та дощі знеструмили понад 200 населених пунктів на заході України. Опади не вщухали більше доби. Негода валила дерева, а транспорт грузнув у заметах.

У Рівненській області рятувальники вивільнили зі снігової пастки з десяток вантажівок. На одній із сільських доріг застрягла швидка з хворим, а в іншому селі фельдшер місцевої амбулаторії мусив йти 1,5 км на виклик.

– Рятувальники зі снігових заметів за допомогою важкої інженерної техніки вивільнили швидку, яка перевозила тяжкохворого чоловіка, шкільний автобус та 13 вантажівок, – розповіла фахівчиня прес-служби ГУ ДСНС Рівненщини Олеся Осипчук.

Засипало і Луцьк, у місті цілу ніч працювала техніка. Наразі ситуація під контролем. Тепер головне, щоб не вдарив мороз.

Численні ДТП через ожеледицю заблокували рух на шляхах Івано-Франківщини. Рух великогабаритного транспорту обмежено. Біля перевалів чергує спецтехніка. Через мокрий сніг у Карпатах – загроза сходження лавин.

У Львові снігоприбиральна техніка та двірники працювали цілу ніч. Складними залишаються ділянки на трасах, подекуди спостегігалися багатокілометрові затори. Сьогодні ситуацію на дорогах ускладнять ожеледиця і туман.

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За даними ДСНС на ранок 14 грудня, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, знеструмлено 241 населений пункт у чотирьох областях (Львівська – 173, Івано-Франківська – 42, Рівненська – 15 та Сумська – 11).

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