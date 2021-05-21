Задержание, драка и проверка: как прошли учения резервистов на Черниговщине

В разных регионах Украины продолжаются учения территориальной обороны. Так, двухнедельные тренинги прошли резервисты и желающие на Черниговщине. Таким образом готовят людей к возможному обострению ситуации со стороны России.

Задержание агрессивно настроенных протестующих, проверка граждан на блок-постах, а также уличный бой в населенном пункте. Так на Черниговщине, недалеко от границы с Россией, проходят двухнедельные учения военных резервистов территориальной обороны.

Главное сегодня — это защита государственной границы и противодействие диверсийно-разведывательным группам противника. Хоть это и обучение, но вооружение настоящее, с холостыми патронами.

Все резервисты — добровольцы, большинство впервые взяли в руки оружие, впрочем есть и те, кто уже служил.

Кроме ведения боя, резервистов учат оказывать первую медицинскую помощь при сильном кровотечении.

В частности, инструкторы показывают, как правильно извлекать раненого собрата с боля боя. На соседних локациях — защитникам объясняют, как вести себя со взрывчаткой и найденными неизвестными предметами.

Место проведения военной подготовки — под Черниговом — выбрали не случайно. От поселков Седнево, где учатся резервисты, к государственной границе с Россией — несколько километров. В случае вторжения российских войск на территорию нашего государства, населенный пункт одним из первых встретит врага.

В этом году это уже четвертое мероприятие территориальной обороны на Черниговщине, и 62-е в пределах всей страны.

Обучение резервистов сейчас проходят почти во всех областях, чтобы в случае агрессии быть готовым дать врагу отпор.

Военно-морские тренировки в Черном море

Недавно военно-морские силы ВСУ, береговая охрана США и морская охрана Госпогранслужбы Украины провели совместные тренировки PASSEX в Черном море.

В тренировках были задействованы патрульный катер Айленд Старобельск, вертолет Ми-14 ВМС ВС Украины, патрульный катер береговой охраны США Hamilton и флагман Морской охраны ГНС Украины корабль Григорий Куропятников.

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