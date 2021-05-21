Затримання, бійка та перевірка: як пройшли навчання резервістів на Чернігівщині

У різних регіонах України тривають навчання територіальної оборони. Так, двотижневі тренінги пройшли резервісти й охочі на Чернігівщині. Таким чином готують людей до можливого загострення ситуації з боку Росії.

Затримання агресивно налаштованих протестувальників, перевірка громадян на блок-постах, а також вуличний бій у населеному пункті. Так на Чернігівщині, неподалік кордону з Росією, проходять двотижневі навчання військових резервістів територіальної оборони.

Головне на сьогодні – це захист державного кордону та протидія деверсійно-розвідувальним групам ворога. Хоч це і навчання, та озброєння справжнє, з холостими набоями.

Усі резервісти – добровольці, більшість вперше взяла до рук зброю, утім є і ті, хто вже служив.

Окрім ведення бою, резервістів вчать надавати першу медичну допомогу при сильній кровотечі.

Зокрема, інструктори показують, як правильно витягати пораненого побратима з боля бою. На сусідніх локаціях – захисникам пояснюють, як поводитися з вибухівкою та знайденими невідомими предметами.

Місце проведення військової підготовки – під Черніговом – обрали невипадково. Від селиша Седнево, де навчаються резервісти, до державного кордону з Росією – кількадесят кілометрів. У разі вторгнення російських військ на територію нашої держави, населений пункт одним із перших зустріне ворога.

Цьогоріч це вже четвертий захід територіальної оборони на Чернігівщині, і 62-й у межах усієї країни.

Навчання резервістів нині проходять майже в усіх областях, щоб у випадку агресії бути готовим дати ворогу відсіч.

Військово-морські тренування у Чорному морі

Нещодавно військово-морські сили ЗСУ, берегова охорона США та морська охорона Держприкордонслужби України провели спільні тренування PASSEX у Чорному морі.

У тренуваннях були задіяні патрульний катер Айленд Старобільськ, гелікоптер Мі-14 ВМС ЗС України, патрульний катер берегової охорони США Hamilton та флагман Морської охорони ДПС України корабель Григорій Куроп’ятников.

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