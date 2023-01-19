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Факты / Видео / Україна

Мешает штормовой ветер: Гуменюк о новой атаке иранскими дронами

Валентина Летяк редактор ленты

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк не исключает вероятности активизации атак дронами, однако пока этому мешает погода.

— Вполне вероятна активизация атак дронами, потому что враг пытается экономить ракеты, но продолжать техногенный террор мирного населения. То есть они готовятся использовать дроны также. Хотя штормовой порывистый ветер может им определенным образом мешать. Именно поэтому пока держится такая погода, и не было зафиксировано активности таких атак, — объяснила она в эфире национального телемарафона в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку.

По ее словам, сейчас фиксируются полеты разведывательных беспилотников, но не такие активные — также из-за изменения погоды.

Гуменюк рассказала, что, несмотря на шторм, РФ держит в Черном море 11 кораблей, среди них 6 надводных и подводных ракетоносителей суммарным залпом до 40 Калибров.

На Украинском завтраке в Давосе президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация готовится применить против Украины очередной пакет иранских дронов.

В то же время подчеркнул, что Воздушные силы ВСУ способны отражать такие атаки.

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