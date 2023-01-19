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Факти / Відео / Україна

Заважає штормовий вітер: Гуменюк про нову атаку іранськими дронами

Валентина Летяк редакторка стрічки

Керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк не відкидає ймовірності активізації атак дронами, проте наразі цьому заважає погода.

– Цілком ймовірна активізація атак дронами, тому що ворог намагається економити ракети, але продовжувати техногенний терор мирного населення. Тобто вони готуються використовувати дрони також. Хоча штормовий поривчастий вітер може їм певним чином заважати. Саме тому поки тримається така погода, і не було зафіксовано активності таких атак, – пояснила вона в ефірі національного телемарафону у коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

За її словами, зараз фіксуються польоти розвідувальних безпілотників, але не такі активні – також через зміни погоди.

Гуменюк розповіла, що, попри шторм, РФ тримає у Чорному морі 11 кораблів, серед них 6 надводних та підводних ракетоносіїв сумарним залпом до 40 Калібрів.

На Українському сніданку в Давосі президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація готується застосувати проти України черговий пакет іранських дронів.

Водночас наголосив, що Повітряні сили ЗСУ здатні відбивати такі атаки.

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