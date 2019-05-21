Беспорядки под военкоматом и пересечение границы: учения силовиков на Ровенщине

На Ровенщине неизвестные молодчики устроили массовые беспорядки у здания военкомата, бросали взрывные предметы, вступили в схватку с полицией. Это один из сценариев, по которым сегодня состоялись показательные учения ровенских силовиков перед бойцами территориальной обороны.

Пограничники же по легенде учений задержали мужчину, который пытался перейти границу без документов. Свои намерения не говорит. Его задерживают. Ровенская область граничит с Беларусью, поэтому здесь важно научиться профессионально защищать государственные границы от диверсантов.

Еще одна учебная ситуация: через блокпост наших бойцов пытается проскочить авто с военными номерами. Осмотрев машину, армейцы поняли – там оружие, и предприняли соответствующие меры.

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За всем пристально следили почти две сотни бойцов территориальной обороны и районные чиновники. Основная задача этих учений – показать, как совместно действовать в таких ситуациях и вовремя ликвидировать угрозу.

Подразделения теробороны – резервисты второй очереди, многие из них имеют боевой опыт в АТО. Основная задача: в случае вражеского нападения – сдержать противника и обеспечить спокойствие в мирных регионах. В приграничных районах они первыми встанут на защиту своего края. Учения продлятся неделю.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Ровенской области провели масштабные военные учения.

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