Заворушення під військоматом та перетин кордону: навчання силовиків на Рівненщині

На Рівненщині невідомі молодики влаштували масові заворушення під будівлею військкомату, кидали вибухові предмети, вступили в сутичку з поліцією. Це один зі сценаріїв, за яким сьогодні відбулися показові навчання рівненських силовиків перед бійцями територіальної оборони.

Прикордонники ж за легендою навчань затримали чоловіка, який намагався перейти кордон без жодних документів. Свої наміри не відкриває. Його затримують. Рівненщина межує з Білоруссю, тому тут важливо навчитися професійно захищати державні кордони від диверсантів.

Ще одна навчальна ситуація: через блокпост наших бійців намагається проскочити авто із військовими номерами. Оглянувши машину, армійці зрозуміли – там зброя, і вжили відповідних дій.

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За усім пильно стежили майже дві сотні бійців територіальної оборони та районні чиновники. Основне завдання цих навчань – показати, як спільно діяти в таких ситуаціях і вчасно ліквідувати загрозу.

Підрозділи тероборони – резервісти другої черги, чимало з них має бойовий досвід в АТО. Основне завдання: у разі ворожого нападу – стримати противника та забезпечити спокій у мирних регіонах. У прикордонних районах вони першими стануть на захист свого краю. Навчання триватимуть тиждень.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Рівненщині провели масштабні військові навчання.

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