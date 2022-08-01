Заранее готовятся к отопительному сезону: на Волыни лесники запасаются дровами

На Волыни люди начали запасаться дровами на зиму. Говорят, отопительный сезон может быть непростым. Поэтому пока нет ажиотажа и не выросли цены – уже покупают древесину.

В лесничествах она не значительно подорожала, а вот доставка, учитывая дорогое горючее, станет почти столько же как дрова. Готовятся к зиме и лесоводы – ведь сейчас они обеспечивают нужды и военных.

Юрий взялся рубить купленные дрова. Так заранее готовится к отопительному сезону, чтобы древесина успела просохнуть и давала больше тепла. Следовательно, и расход будет меньше, говорит мужчина.

– Обошлось в 2 300 грн. Ну и доставка – еще плюс 1 тыс. грн.

Отапливает свое жилье только дровами. Говорит, так выгоднее. Впрочем, одного грузовика на всю зиму не хватает. Уже собирает деньги на второй. Затягивать тоже не будет, потому что ближе к зиме дрова могут еще подорожать.

Запасаются дровами и социальные учреждения, в том числе школы, садики и училища. Хотя до сих пор неизвестно, будут ли ходить ученики и студенты на обучение.

В одном лесничестве на Волыни заготавливают дрова разных пород, преимущественно лиственных. Цена, говорят, пока выросла не сильно. Разве что подорожала доставка, учитывая ситуацию с горючим. Заказов уже много, но ажиотаж обычно возникает зимой.

Дров должно хватить для всех и зимой никто не замерзнет, ​​говорят лесоводы. Главное – как можно быстрее одержать победу.

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