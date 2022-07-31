Июль, 30 в 21:02

Отопительный сезон в Украине традиционно будет начат после 15 октября, но учитывая погодные условия.

Об этом на брифинге в Виннице 30 июля рассказал Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Министр сообщил, что начало отопительного сезона планируется на середину октября. В то же время, Кабинет министров принял решение не повышать тарифы на тепло, а цены за газ для населения будут составлять 7 420 гривен за тысячу кубометров.

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— Вчера Верховная Рада приняла три закона, которые фактически делают возможным прохождение отопительного сезона и обеспечивают возмещение разницы в тарифах, которые произошли в прошлых периодах. Это важно для того, чтобы мы обеспечили прохождение отопительного сезона. То есть физически и экономически условия для этого созданы, – сказал Алексей Чернышев.

Он добавил, что нормативные показатели температуры не будут пересматриваться.

– Минимальный уровень температуры, который должен быть обеспечен, составляет 18 градусов, не меньше. Меньше быть не может, больше да, — сказал министр.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже в начале июня Украина начала готовиться к самому сложному в истории отопительному сезону.

Фото: Мінрегіон