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Заздалегідь готуються до опалювального сезону: на Волині лісники запасаються дровами

Катерина Курбанова журналістка Факти ICTV Маргарита Верещагіна Відеоредактор

На Волині люди почали запасатися дровами на зиму. Кажуть, опалювальний сезон може бути непростим. Тому, поки немає ажіотажу та не зросли ціни – вже купують деревину.

У лісництвах вона не значно здорожчала, а от доправлення, зважаючи на дороге пальне, стане майже стільки ж, як дрова. Готуються до зими й лісівники – адже нині вони забезпечують потреби і військових.

Пан Юрій узявся рубати куплені дрова. Так заздалегідь готується до опалювального сезону, аби деревина встигла просохнути, і давала більше тепла. Відтак і розхід буде меншим, каже чоловік.

– Обійшлося в 2 300 грн. Ну і доставка – ще плюс 1 тис. грн.

Опалює своє житло лише дровами. Каже, так вигідніше. Втім, однієї вантажівки на усю зиму не вистачає. Вже збирає гроші на другу. Затягувати теж не буде, бо ближче до зими дрова можуть іще подорожчати.

Запасаються дровами і соціальні заклади, зокрема школи, садочки та училища. Хоча ще й досі невідомо чи ходитимуть учні та студенти на навчання.

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В одному лісництві на Волині заготовляють дрова різних порід, переважно листяних. Ціна, кажуть, поки  зросла не сильно. Хіба здорожчала доставка, зважаючи на ситуацію з пальним. Замовлень уже чимало. Та ажіотаж зазвичай виникає взимку.

Дров має вистачити для всіх і взимку ніхто не замерзне, кажуть лісівники. Головне – якнайшвидше здобути перемогу.

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