Збої турнікетів та величезні черги: як проходить реформа Київського метрополітену

В Київському метрополітені тривають реформи з оплати проїзду. Столична підземку заполонили шалені черги за жетонами, а на пропуску автомати часто не спрацьовують. З людей гроші деруть по кілька разів.

У метрополітені відповідають, що жетони вилучають з обігу. Розрахунок ними вже становить менше 8%. За майбутнім – електронний квиток, але поки він не працює.

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Та найбільше киян тут хвилює безпека. У разі пожежі або іншої надзвичайної ситуації, натовп на переповнених станціях може стати некерованим.

Нині в метрополітені вигадали боротися із натовпом пасажирів закриттям станцій на вихід або вхід, оскільки іншого порятунку немає. Найдовші черги шикуються до турнікетів, де можна розплатитися банківськими картками, на них постійні збої.

Термінали списують гроші, але не пропускають. Працівники метро радять телефонувати на гарячу лінію і пропонують сплатити ще раз, вже у черзі за жетонами.

Керівництво метрополітену великих проблем у підземці не бачить і вкотре просить пасажирів потерпіти, ще десь із півроку.

Тож поки що люди самі рятуються як можуть, наприклад, аби не стояти у черзі пропонують власникам проїзного готівку в обмін за прохід.

Нагадаємо, з обігу київського метрополітену планують повністю прибрати жетони до настання зимових свят.

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