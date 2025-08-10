Тралы с танками и БТР: россияне массово везут технику на Запорожское направление

С вечера 9 августа и ночью 10 августа местные жители фиксируют, как россияне активно завозили тяжелую военную технику и грузовики с боекомплектами и живой силой.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

РФ завозит технику на Запорожское направление: что известно

По его словам, местные насчитали не менее 15 тралов с танками и 10 с другими видами бронетехники, а также более 30 грузовиков с боекомплектом. Плюс массово едут топливозаправщики.

— Наибольшее пополнение в Запорожье за июль-август, — отмечает Петр Андрющенко.

Кроме того, зафиксировано встречные перемещения танков, БТР и орудий с Бердянского направления на север Донецкой области в составе организованной колонны в сопровождении военной комендатуры поздно вечером. Всего до 15 единиц на тралах.

Петр Андрющенко также рассказал, что в течение среды-пятницы зафиксировано крупную переброску российских подразделений, базирующихся в Крыму, на север Донецкой области.

— В общей сложности от бригады до полка, по внешним наблюдениям. Можем констатировать, что россияне значительно усиливают Покровское направление и, неожиданно, Запорожское, — подчеркнул Петр Андрющенко.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 264-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

