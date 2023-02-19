Сбивают ракеты, дроны и вражеские самолеты! Искусная работа украинского ПВО

История о защитниках нашего неба. Они сбивают российские ракеты, иранские дроны, приземляют вражеские самолеты и вертолеты.

За год войны значительно увеличилось количество мобильных групп ПВО. Они работают на пикапах, постоянно меняют позиции, чтобы поймать и уничтожить очередную цель. А главное – защитить украинцев, прикрыть энергетические объекты, уберечь жизнь наших защитников.

Детальнее о своих обязанностях рассказали бойцы белоцерковского зенитно-ракетного полка, который держит небо над Киевом.

Саша на днях сбил свою первую российскую ракету, летевшую в направлении Киева.

— Беру в руки, целюсь, делаю пуск. Она упала в лес, в болото, – рассказывает военный Саша.

Приземлить Калибр удалось советским переносным зенитно-ракетным комплексом — Стрела-3. Саша его модернизировал самостоятельно.

Военный рассказывает о работе без эмоций. Эмоции в его работе – лишние. Здесь важна внимательность. Прислушиваться, присматриваться, а потом быстро реагировать. Чтобы сбить ракету, нужно секунд 10 от силы.

Как только звучит сигнал тревоги – всматриваются в небо и Руслан с Александром. Они работают в паре.

– Мы выезжаем на определенные позиции, у нас их несколько – это уже в зависимости, что и откуда летит. Выезжаем на позицию, раскладываем все, это занимает буквально до минуты. И у нас есть средства разведки, на которых мы видим воздушные цели. Приблизительно понимаем, из какого азимута они летят, — добавляют военные.

Работают с крупнокалиберным пулеметом. Он хорошо ликвидирует иранские Шахеды.

Саша с позывным Джокер — стреляет. Руслан с позывным Кабаном — наводит. Шехеды, говорят, лучше обнаруживать на звук. Работают и днем, и ночью, при любых погодных условиях.

Все в подразделении – мобилизованные. Некоторые, как Саша, сбивший российскую ракету, вообще никогда не имел отношения к ПВО. ПЗРК освоил через неделю. В активе белоцерковского полка, не только работающего под Киевом, но и на линии столкновения на востоке, — десятки пораженных целей.

— Мотивированных людей хватает. Больше не хватает высокотехнологичного оружия. Сегодня в бою все, что работает – от советских комплексов до новейших стингеров. Хочется больше, потому что под угрозой — жизнь украинцев, — говорит командир дивизиона. Хотелось бы больше вооружения для того, чтобы перекрыть полностью небо страны. Чтобы меньше были поражены объекты критической, энергетической инфраструктуры, а также поражения войск, выполняющих задачи на линии столкновения на востоке и юге нашего государства.

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