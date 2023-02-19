Збивають, ракети, дрони та ворожі літаки! Майстерна робота українського ППО
Історія про оборонців нашого неба. Вони збивають російські ракети, іранські дрони, приземляють ворожі літаки й гелікоптери.
За рік війни значно збільшилась кількість мобільних груп ППО. Вони працюють на пікапах, постійно змінюють позиції, аби впіймати й знищити чергову ціль. А головне — захистити українців, прикрити енергетичні об’єкти, вберегти життя наших захисників.
Детальніше про свої обов’язки розказали бійці білоцерківського зенітно-ракетного полку, який тримає небо над Києвом.
Сашко днями збив свою першу російську ракету, яка летіла у напрямку Києва.
– Беру в руки, наводжусь, роблю пуск. Вона впала в ліс, у болото, – розповідає військовий Сашко.
Приземлити Калібр вдалось радянським переносним зенітно-ракетним комплексом — Стріла-3. Сашко його модернізував самостійно.
Військовий розповідає про роботу без емоцій. Емоції в його роботі — зайві. Тут важлива уважність. Прислухатись, приглядатись, а потім — швидко реагувати. На все про все, щоб збити ракету потрібно секунд 10 від сили.
Як тільки звучить сигнал тривоги — вдивляються в небо і Руслан з Олександром. Вони працюють у парі.
– Ми виїжджаємо на визначені позиції, у нас їх декілька – це вже в залежності, що і звідки летить. Виїжджаєм на позицію, розкладаємо все, це займає буквально до хвилини. І в нас є засоби розвідки, на якому ми бачимо повітряні цілі. Приблизно розуміємо, з якого азімута вони летять, – додають військові.
Працюють з великокаліберним кулеметом. Він добре ліквідовує іранські Шахеди.
Сашко з позивним Джокер — стріляє. Руслан з позивним Кабан — наводить. Шехеди, кажуть, найліпше виявляти на звук. Працюють і вдень, і вночі, за будь-яких погодних умов.
Усі в підрозділі — мобілізовані. Дехто, як от Сашко, який збив російську ракету, взагалі ніколи не мав стосунку до ППО. ПЗРК освоїв за тиждень. В активі білоцерківського полку, який не тільки працює під Києвом, але й на лінії зіткнення на сході — десятки уражених цілей.
– Мотивованих людей не бракує. Більше бракує високотехнологічної зброї. Сьогодні в бою усе, що працює – від радянських комплексів до новітніх стінгерів. Хочеться більше, бо під загрозою — життя українців, – каже командир дивізіону.
Хотілося б більше озброєння для того, щоб перекрити повністю небо країни. Щоб менше було уражено об’єктів критичної, енергетичної інфраструктури, а також ураження військ, які виконують завдання на лінії зіткнення на сході та на півдні нашої держави.