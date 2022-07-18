Подорожали овощи и макароны: на сколько в Украине выросли цены на продукты
Цены на продукты в Украине растут. По сравнению с прошлым годом подорожало почти все, даже хлеб, макароны, растительное масло и овощи.
За последние месяцы полномасштабной войны в магазинах на треть подешевели яйца.
— Мы достаточно крупный экспортер яиц, а теперь представим, что внезапно экспорт прекратился, мы не можем сказать курам — не неситесь, куры продолжают нестись, весь этот огромный объем производства попадает на достаточно маленький рынок, — отметил экономист Олег Пендзин.
Из-за заблокированных россиянами портов украинские аграрии не могут вывозить продукцию на экспорт, и это сдерживает цены на украинское на наших прилавках. Но, несмотря на это, хлеб подорожал на 3 грн, сахар — на 5 грн. Подсолнечное масло – на 20 грн.
— Наибольшее влияние будет из-за топлива, потому что мы не можем влиять на его цену. Если топливо в Европе стоит €2, то у нас оно дешевле не будет, — говорит экономист, эксперт центра CASE Украина Евгений Дубогрыз.
В этом году бьет ценовые рекорды гречневая крупа. Также непрерывно дорожает еще один популярный продукт – макаронные изделия. Это связано с тем, что украинской продукции на прилавках становится меньше из-за заблокированных на юге заводов.
Нужно отметить, что также дорожают и цены на овощи. По словам продавцов, кабачки оптом можно приобрести за 25–35 грн, а капусту за 30 грн.
Огурцы, томаты, картофель, морковь – все это подорожало на 50-80% по сравнению с прошлым годом. И это, несмотря на то, что свежий урожай собирают уже во многих регионах.
Между тем, на оккупированной Херсонщине выращенное за бесценок россияне забирают у фермеров и вывозят в Крым. Сейчас довезти продукты из этого региона невозможно, на этом некоторые еще и спекулируют.
— С тем, что Херсона нет, такая область, как Одесская, они сейчас этим пользуются и поднимают цену, потому что знают, что к ним приедут, потому что негде брать, — говорит предприниматель Михаил.
В этом году овощной набор в борщ подорожал вдвое и стоит примерно 115 грн. А вот мясо подорожало меньше. Курятина прибавила в цене 10%, свинина – 6%, а говядина даже подешевела.
Около 7 млн украинцев уехали за границу. Многие оставшиеся потеряли работу, а значит и покупательную способность. Специалисты убеждают, что, несмотря на это, ценам еще есть куда расти и дальнейшая инфляция неизбежна.