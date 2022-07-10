Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Как изменились цены на фрукты и овощи в июне 2022 года

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
ціна на овочі та фрукти
Фото: Depositphotos

В июне 2022 года цены в Украине выросли на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. С начала года потребительские цены выросли уже на 17,4%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Как изменились цены на продукты

Сейчас смотрят

В Госстате отметили, что большинство продуктов заметно подорожало по сравнению с июнем 2021 года.

Больше всего выросли цены на следующие продукты:

  • хлеб и хлебопродукты – 34,1%;
  • рыба и продукты из рыбы – 30,2%;
  • макаронные изделия – 28,7%;
  • сахар – 26%.

В июне 2022 года на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,2%.

Больше всего (на 17,2%) подорожали яйца. На 10,9-4,2% выросли цены на сахар, рис, продукты переработки зерновых, свинину, мясо домашней птицы. В то же время на 1,1% подешевела говядина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,4%, в т.ч. на алкогольные напитки – на 3,4%, табачные изделия – на 1,4%.

Как изменились цены на фрукты и овощи

По данным Госстата, в июне 2022 года цены на овощи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 88,8%. В то же время фрукты подорожали на 22,4%.

За прошедший месяц цены на овощи подросли еще на 5,2%, а фрукты наоборот подешевели (-1,1%).

Цены на овощи и фрукты

По состоянию на 10 июля в среднем овощи и фрукты можно приобрести по цене:

  • белокочанная капуста — 20-27 грн;
  • молодой картофель — 15-20 грн/кг;
  • кабачки — 12-18 грн/кг;
  • голубика — 180-230 грн/кг;
  • ежевика — 250 грн/кг;
  • малина – 150 грн/кг;
  • абрикос — 35-60 грн/кг;
  • арбуз — 25-30 грн/кг;

Факты ICTV подготовили материал о том, почему дорожают продукты в Украине и чего ждать дальше.

Читайте
Голода не будет: чего ждать от цен на продукты и что может подорожать

Источник: Госслужба статистики Украины
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка