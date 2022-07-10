Июль, 10 в 11:54

В июне 2022 года цены в Украине выросли на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. С начала года потребительские цены выросли уже на 17,4%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Как изменились цены на продукты

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В Госстате отметили, что большинство продуктов заметно подорожало по сравнению с июнем 2021 года.

Больше всего выросли цены на следующие продукты:

хлеб и хлебопродукты – 34,1%;

рыба и продукты из рыбы – 30,2%;

макаронные изделия – 28,7%;

сахар – 26%.

В июне 2022 года на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,2%.

Больше всего (на 17,2%) подорожали яйца. На 10,9-4,2% выросли цены на сахар, рис, продукты переработки зерновых, свинину, мясо домашней птицы. В то же время на 1,1% подешевела говядина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,4%, в т.ч. на алкогольные напитки – на 3,4%, табачные изделия – на 1,4%.

Как изменились цены на фрукты и овощи

По данным Госстата, в июне 2022 года цены на овощи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 88,8%. В то же время фрукты подорожали на 22,4%.

За прошедший месяц цены на овощи подросли еще на 5,2%, а фрукты наоборот подешевели (-1,1%).

Цены на овощи и фрукты

По состоянию на 10 июля в среднем овощи и фрукты можно приобрести по цене:

белокочанная капуста — 20-27 грн;

молодой картофель — 15-20 грн/кг;

кабачки — 12-18 грн/кг;

голубика — 180-230 грн/кг;

ежевика — 250 грн/кг;

малина – 150 грн/кг;

абрикос — 35-60 грн/кг;

арбуз — 25-30 грн/кг;

Факты ICTV подготовили материал о том, почему дорожают продукты в Украине и чего ждать дальше.