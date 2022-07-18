Здорожчали овочі та макарони: на скільки в Україні зросли ціни на продукти

Ціни на продукти в Україні зростають. У порівнянні з минулим роком подорожчало майже усе, навіть хліб, макарони, олія та овочі.

За останні місяці повномасштабної війни у магазинах аж на третину подешевшали яйця.

– Ми є достатньо великим експортером яєць, а тепер уявімо, що раптово експорт припинився, ми не можемо сказати курям – не несіться, кури продовжують нестися, весь цей величезний обсяг виробництва потрапляє на достатньо маленький ринок, – зазначив економіст Олег Пендзин.

Через заблоковані росіянами порти українські аграрії не мають змоги вивозити продукцію на експорт, і це стримує ціни на українське на наших прилавках. Та попри це, хліб подорожчав на 3 грн, цукор – на 5 грн. Соняшникова олія – на 20 грн.

– Найбільший вплив буде через паливо, бо ми не можемо впливати на його ціну. Бо якщо паливо в Європі коштує €2, то у нас воно дешевше не буде, – каже економіст, експерт центру CASE Україна Євген Дубогриз.

Цього року б’є цінові рекорди гречана крупа. Також невпинно дорожчає ще один популярний продукт – макаронні вироби. Це пов’язано з тим, що української продукції на прилавках меншає через заблоковані на півдні заводи.

Варто зазначити, що також дорожчають і ціни на овочі. За словами продавців, кабачки оптом можна придбати за 25-35 грн, а капусту за 30 грн.

Огірки, томати, картопля, морква – усе це подорожчало на 50-80% у порівнянні з минулим роком. І це попри те, що свіжий урожай збирають уже в багатьох регіонах.

Тим часом на окупованій Херсонщині вирощене за безцінь росіяни забирають у фермерів і вивозять в Крим. Зараз довезти продукти з цього регіону неможливо, на цьому дехто ще й спекулює.

– З тим, що Херсона нема, така область, як Одеська, вони зараз цим користуються і піднімають ціну, бо знають, що до них приїдуть, бо нема де брати, – каже підприємець Михайло.

Цього року овочевий набір до борщу подорожчав удвічі та коштує приблизно 115 грн. А от м’ясо подорожчало найменше. Курятина додала в ціні 10%, свинина – 6%, а яловичина навіть подешевшала.

Близько 7 млн українців виїхали за кордон. Багато з тих, хто залишився, втратив роботу, а отже і купівельну спроможність. Фахівці переконують, що попри це цінам ще є куди рости і подальша інфляція неминуча.

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