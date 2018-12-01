Подорожание горючего: забастовки во Франции, Бельгии и Нидерландах

В Париже полиция задержала более 100 протестующих желтых жилетов. 10 человек ранены.

Во французской столице протестуют 5,5 тыс. человек по всей стране – 36 тыс. В Париже много столкновений демонстрантов с полицией. Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ. Все магазины на Елисейских полях закрыты.

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Власти мобилизовали тысячи полицейских. Сегодня к протестам присоединились Бельгия и Нидерланды.

Более двух недель участники акции желтые жилеты блокировали дороги во Франции из-за повышения налогов на дизельное топливо. Только за последнюю неделю протестов погибли два человека, более 600 гражданских и почти 150 полицейских ранены.

К слову, Факты ICTV сообщали, что во Франции правоохранительные органы задержали шестерых человек, которые готовили покушение на Эммануэля Макрона.

Опубликовано Декабрь, 01 в 19:48



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