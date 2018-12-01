Подорожание горючего: забастовки во Франции, Бельгии и Нидерландах

В Париже полиция задержала более 100 протестующих желтых жилетов. 10 человек ранены.

Во французской столице протестуют 5,5 тыс. человек по всей стране – 36 тыс. В Париже много столкновений демонстрантов с полицией. Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ. Все магазины на Елисейских полях закрыты.

Читайте: 125 тыс. человек протестуют во Франции: десятки раненых и задержанных

Власти мобилизовали тысячи полицейских. Сегодня к протестам присоединились Бельгия и Нидерланды.

Более двух недель участники акции желтые жилеты блокировали дороги во Франции из-за повышения налогов на дизельное топливо. Только за последнюю неделю протестов погибли два человека, более 600 гражданских и почти 150 полицейских ранены.

К слову, Факты ICTV сообщали, что во Франции правоохранительные органы задержали шестерых человек, которые готовили покушение на Эммануэля Макрона.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Париже масштабные столкновения во время “топливных протестов”
Революция желтых жилетов охватила Париж – почему бунтуют
Отказался делать уроки: родные до смерти забили 9-летнего ребенка
Из двухсот автобусов работает восемь. Херсон накрыл транспортный коллапс
Военная палатка, шины и возмущенные люди: протест в Смеле
Власть против автомобилистов: бензиновые протесты во Франции
125 тыс. человек протестуют во Франции: десятки раненых и задержанных
€1,7 за 1л! Французы блокируют дороги из-за подорожания бензина

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка