Во Франции правоохранительные органы задержали шестерых человек, которые готовили покушение на Эммануэля Макрона.
Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Спецоперацию проводили сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции. Она была организована после расследования угроз в адрес президента.
Задержание происходило в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель.
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По предварительной информации, задержанные принадлежат к ультраправым движениям. Сейчас прокуратура начала расследование дела.
Ранее Факты ICTV писали о предложении Макрона создать европейскую армию.
Фото: Palinchak/Dreamstime.com
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