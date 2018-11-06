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Покушение на Макрона: во Франции задержали шесть человек

Во Франции правоохранительные органы задержали шестерых человек, которые готовили покушение на Эммануэля Макрона.

Еммамуель Макрон

Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Спецоперацию проводили сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции. Она была организована после расследования угроз в адрес президента.

Задержание происходило в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель.

Читайте: Путин мечтает о развале Евросоюза – Макрона

По предварительной информации, задержанные принадлежат к ультраправым движениям. Сейчас прокуратура начала расследование дела.

Ранее Факты ICTV писали о предложении Макрона создать европейскую армию.

Фото: Palinchak/Dreamstime.com

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