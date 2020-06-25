Зеленский вручил ключи от квартир пострадавшим в результате взрыва на Позняках

Первые 12 новых квартир получили жители взорвавшегося дома в воскресенье на столичных Позняках. Это 10 семей с маленькими детьми и двое людей, потерявших родных. Среди них и 19-летняя Анастасия, которая осталась без матери, отца и брата.

Все остальные пострадавшие получат жилье в течение месяца, — пообещал Владимир Зеленский, который лично взялся за решение квартирного вопроса пострадавших, и, который сам приехал вручать людям сертификаты.

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Дом на правом берегу Киева в Голосеевском районе. Площадь квартир от 60 до 80 квадратных метров — они такие же, какие люди потеряли.

В многоэтажке нет газоснабжения, оно электрифицировано. Президент ожидает, что ремонт сделает столичная власть, а мэр Кличко проконтролирует качество и своевременность.

Жители разрушенного дома рассказали, что с воскресенья живут, кто у друзей, кто у родственников. Кто-то смог забрать уцелевшие вещи только сегодня. А кому-то спасать уже нечего.

21 июня на улице Соломии Крушельницкой около 10.00 прогремел взрыв на Позняках в 10-этажном доме. Вследствие чрезвычайной ситуации было разрушено межэтажное перекрытие пяти этажей. Здание на 40 квартир восстановлению не подлежит.

При взрыве погибли пятеро жителей: две женщины и трое мужчин. Их тела после работы на завалах обнаружили спасатели ГСЧС.

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