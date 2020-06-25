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Зеленський вручив ключі від квартир постраждалим внаслідок вибуху на Позняках

Перші 12 нових квартир отримали мешканці будинку, який вибухнув у неділю на столичних Позняках. Це 10 родин із малими дітьми та двоє людей, які втратили рідних. Серед них і 19-річна Анастасія, яка лишилася без  матері, батька та брата.

Всі інші потерпілі отримають житло впродовж місяця, – пообіцяв Володимир Зеленський, який особисто взявся за вирішення квартирного питання постраждалих, і, який сам приїхав вручати людям сертифікати.

Читайте: Вибух на Позняках: фахівці перевірять сусідній будинок

Будинок на правому березі Києва у Голосіївському районі. Площа квартир від 60 до 80 квадратних метрів – вони такі ж, які люди втратили.

У багатоповерхівці немає газопостачання, вона електрифікована. Президент чекає, що ремонт зробить столична влада, а мер Кличко проконтролює якість і вчасність.

Жителі зруйнованого будинку розповіли, що від неділі живуть, хто у друзів, хто у родичів. Хтось зміг забрати вцілілі речі лише сьогодні. А комусь рятувати вже нічого.

21 червня на вулиці Соломії Крушельницької близько 10.00 прогримів вибух на Позняках у 10-поверховому будинку. Внаслідок надзвичайної ситуації було зруйновано міжповерхове перекриття п’яти поверхів. Будівля на 40 квартир відновленню не підлягає.

Під час вибуху загинули п’ятеро мешканців: двоє жінок та троє чоловіків. Їхні тіла після роботи на завалах виявили рятувальники ДСНС.

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