Земельный вопрос: что готовят депутаты в обновленной версии законопроекта

Неделя в ВР начался с возвращения к земельному вопросу. Представители профильного министерства и комитета Верховной Рады организовали марафон между Киевом, Ужгородом и Днепром, чтобы обсудить как изменился законопроект, который в конце прошлого года наделал немало шума после того как в него внесли почти 4 тыс. поправок.

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Не остался без внимания этот вопрос и в здании под куполом. Так что же готовят нам депутаты в обновленной версии законопроекта и все ли ее поддерживают узнавал Константин Мельников.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что около $85 млрд Украина может получить за 10 лет после открытия рынка земли.

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