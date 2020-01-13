Земельный вопрос: что готовят депутаты в обновленной версии законопроекта
Неделя в ВР начался с возвращения к земельному вопросу. Представители профильного министерства и комитета Верховной Рады организовали марафон между Киевом, Ужгородом и Днепром, чтобы обсудить как изменился законопроект, который в конце прошлого года наделал немало шума после того как в него внесли почти 4 тыс. поправок.
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Не остался без внимания этот вопрос и в здании под куполом. Так что же готовят нам депутаты в обновленной версии законопроекта и все ли ее поддерживают узнавал Константин Мельников.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что около $85 млрд Украина может получить за 10 лет после открытия рынка земли.