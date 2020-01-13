Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Политика

Земельный вопрос: что готовят депутаты в обновленной версии законопроекта

Неделя в ВР начался с возвращения к земельному вопросу. Представители профильного министерства и комитета Верховной Рады организовали марафон между Киевом, Ужгородом и Днепром, чтобы обсудить как изменился законопроект, который в конце прошлого года наделал немало шума после того как в него внесли почти 4 тыс. поправок.

Читайте: Открытие рынка земли. Какие условия обещают создать для фермеров

Не остался без внимания этот вопрос и в здании под куполом. Так что же готовят нам депутаты в обновленной версии законопроекта и все ли ее поддерживают узнавал Константин Мельников.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что около $85 млрд Украина может получить за 10 лет после открытия рынка земли.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Независимо от референдума: стране-агрессору запретят покупать землю в Украине
Банкам можно, а иностранцам – через референдум: изменения в законопроекте о рынке земли
Три часа или два месяца: сколько нужно на принятие земельного закона
Только безнал: Милованов о покупках на рынке земли
Закон о рынке земли могут принять 14 января
Банки смогут иметь более 10 тыс. га земли – Милованов
Рынок земли: аграрный комитет рекомендовал Раде принять закон
Стоимость аренды земли в Украине будет расти – Милованов

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка