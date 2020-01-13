Земельне питання: що готують депутати в оновленій версії законопроекту

Тиждень у ВР розпочався із повернення до земельного питання. Представники профільного міністерства та комітету Верховної Ради організували марафон між Києвом, Ужгородом та Дніпром, аби обговорити як змінився законопроект, який наприкінці минулого року наробив чимало галасу після того як до нього внесли майже 4 тис. правок.

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Не залишилось поза увагою це питання й у будівлі під куполом. Тож що готують нам депутати в оновленій версії законопроекту та чи всі її підтримують дізнавався Костянтин Мельников.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що близько $85 млрд Україна може отримати за 10 років після відкриття ринку землі.

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