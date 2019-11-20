Землі зникло, як два Ізраїля. Проект Відкрита земля допоможе виявляти тіньові гектари

50 відтінків мораторію – так назвали сьогоднішню презентацію нового проекту Відкрита земля у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Разом із Держгеокадастром і Світовим банком вони розробили супутникову мапу всіх посівів в Україні. Це допоможе нарешті зробити облік сілгоспземель та запровадити цивілізований ринок.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов називає вражаючі цифри, і це лише так звані державні землі, які належали міністерствам, відомствам та академії наук.

– З власності держави зникло землі, як 2 Ізраїля, – заявив Милованов.

Перші дослідження вже показали, що найбільше незареєстрованої землі в Одеській, Херсонській, Луганській, Запорізькій та Миколаївській областях. Мова йде про 10-12 млн га землі, які перебувають в тіні.

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Навіть у тестовому режимі Відкрита земля виявила порушення на Київщині. У Фурсівській громаді Білоцерківського району, за даними Геокадастру, ділянка на 70 га не обробляється. Та, як показали зйомки із супутника – там останніми роками поля соняшників.

За таке порушення передбачене незначний адмінштраф – від 340 до 1700 грн. А от за завдану шкоду доведеться заплатити значно більше – за один гектар необлікованої землі від однієї до двох тисяч гривень.

Коли система працюватиме в масштабах всієї країни – штрафів буде в рази більше, – кажуть розробники геопорталу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що посли G7 вітають запуск процесу відкриття ринку землі в Україні.

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