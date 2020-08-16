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Факты / Видео / Украина

Жители волынских сел начали устанавливать камеры видеонаблюдения

В целях безопасности в украинских общинах люди оснащают свои деревни приборами видеонаблюдения. Это дорого, но прекрасно спасает от преступности.

Таким образом, дороги, улицы и учреждения под контролем. К изображению имеют доступ полицейские. Поэтому это помогает им быстро реагировать на нарушения и искать злоумышленников.

Всего более 70 камер на 9 сел. Денег на оборудование не жалели, установили часть разумных камер, которые фиксируют номер автомобиля, и распознают лица.

Камеры не только помогают раскрывать преступления, но и не позволяют их совершать, уверяют в общине.

Кроме того, жительница Ратновского района на Волыни рассказала, что зарабатывает на чернике и ее личный рекорд за день — это 70 л черники, или 40 кг. За них получила 1,8 тыс. грн.

Однако признается, что могла бы и больше, но из-за работы в магазине редко ходит в лес.

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