Жительница Ратновского района на Волыни рассказала, что ее личный рекорд за день — это 70 л черники, или 40 кг. За них получила 1,8 тыс. грн.

Однако признается, что могла бы и больше, но из-за работы в магазине редко ходит в лес.

Женщина только пять раз была в лесу не полный день и заработала 7,5 тыс. грн. А ее 10-летняя дочь — 2,5 тыс. грн.

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В этом году урожай на чернику, поэтому на ягодах не зарабатывают только ленивые.

В начале сезона ее принимали у людей по 30 грн, сейчас же цена колеблется в пределах 55-57 грн.

Для многих людей в селах — это единственный способ заработка, поэтому чернику собирают и старики, и молодежь, и дети.

Чем полезна черника

Врачи говорят, что зимой не страшна простуда, если в сезон наесться ягодами вдоволь.

Чернику называют природным антибиотиком и антисептиком. Ягодами лечат заболевания желудка, язвы и колиты.

Но меру тоже надо знать. Норма для взрослых — 200 г в день, для детей — 50 г.

Источник: Конкурент