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Факти / Відео / Україна

Жителі волинських сіл почали встановлювати камери відеоспостереження

Задля власної безпеки в українських громадах люди оснащують свої села приладами відеоспостереження. Це дорого, але чудово рятує від злочинності.

Таким чином, дороги, вулиці та заклади під контролем. До зображення мають доступ поліцейські. Тож це допомагає їм швидко реагувати на порушення та шукати зловмисників.

Усього понад 70 камер на 9 сіл. Грошей на обладнання не шкодували, встановили частину розумних камер, які фіксують номер авто, та розпізнають обличчя.

Камери не лише допомагають розкривати злочини, а й не дозволяють їх вчиняти, запевняють у громаді.

Окрім того, жителька Ратнівського району на Волині розповіла, що заробляє на чорницях і її особистий рекорд за день – це 70 л чорниці, або 40 кг. За них отримала 1,8 тис. грн.

Проте зізнається, що могла б і більше, проте через роботу у магазині рідко ходить до лісу.

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