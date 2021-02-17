Жилье для ученых: Интергал-Буд выделит квартиры для работников вуза

Компания Интеграл-Буд появление нового жилого объекта отмечают торжественно. В такие моменты на площадки приглашают гостей и будущих жителей, и отчитываются о проведенных работ.

Появление нового жилого объекта стало возможным благодаря сотрудничеству с государственным учреждением.

— Сегодняшнее событие для нас крайне важно. Строительство такого современного жилого комплекса, который позволит более 40 членам нашего коллектива, молодым перспективным ученым получить квартиру, это и перспектива института, — говорит директор Института водных проблем и мелиорации Михаил Ромащенко.

Как отмечают сотрудники отделов продаж компании, такие встречи дают возможность увидеть воочию строительство и выбрать жилье для себя и своей семьи. А еще такие встречи — хорошая возможность познакомиться с будущими соседями.

Также ранее с лазерным шоу презентовали башню А премиального ЖК Intergal city.

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