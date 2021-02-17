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Житло для науковців: Інтергал-Буд виділить квартири для працівників ВНЗ

Компанія Інтергал-Буд появу нового житлового об’єкту відзначають урочисто. У такі моменти на майданчики запрошують гостей та майбутніх мешканців, й звітуються щодо проведених робіт.

Поява нового житлового об’єкту стала можлива завдяки співпраці з  державною установою.

– Сьогоднішня подія для нас вкрай важлива. Будівництво такого сучасного житлового комплексу, який дасть можливість понад 40 членам нашого колективу, молодим перспективним науковцям отримати квартиру, це і перспектива інституту, – каже директор Інституту водних проблем і меліорації Михайло Ромащенко.

Як зазначають співробітники відділів продажів компанії, такі зустрічі дають змогу побачити на власні очі будівництво та обрати житло для себе та своєї родини. А ще такі зустрічі — гарна нагода познайомитися з майбутніми сусідами.

Також раніше з лазерним шоу презентували  вежу А преміального ЖК Intergal city.

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