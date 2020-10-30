ЖК Intergal city презентовал новый архитектурный объект в Киеве
На днях в центре Киева громким праздником, с лазерным шоу презентовали башню А премиального ЖК Intergal city.
— Это был наш вызов. Это задача, к которой мы подошли очень тщательно, – говорит коммерческий директор Интергал-буд Анна Лаевская.
В компании уверяют, что планируют и в дальнейшем радовать хорошими новостями и создавать неповторимые объекты современного жилья. И надеются, что эти проекты станут не только уютным домом тысячам украинцев, но и украшением украинских городов.
Открытие музыкальных лавок в Киеве
В Киеве появились мультимедийные лавочки. Такое музыкальное новшество торжественно открыла компания Интергал-Буд в рамках масштабной реконструкции западной части парка Нивки.
2020-10-30
Теги: історії успіху, Забудовники, факти успіху