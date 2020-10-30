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ЖК Intergal city презентовал новый архитектурный объект в Киеве

На днях в центре Киева громким праздником, с лазерным шоу презентовали башню А премиального ЖК Intergal city.

— Это был наш вызов. Это задача, к которой мы подошли очень тщательно, – говорит коммерческий директор Интергал-буд Анна Лаевская.

В компании уверяют, что планируют и в дальнейшем радовать хорошими новостями и создавать неповторимые объекты современного жилья. И надеются, что эти проекты станут не только уютным домом тысячам украинцев, но и украшением украинских городов.

Открытие музыкальных лавок в Киеве

В Киеве появились мультимедийные лавочки. Такое музыкальное новшество торжественно открыла компания Интергал-Буд в рамках масштабной реконструкции западной части парка Нивки.

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