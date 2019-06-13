Життя на пороховій діжці: Борислав може опинитися на межі екологічної катастрофи

Місто Борислав що на Львівщині може опинитися на межі екологічної катастрофи. Вся проблема у нафті, яка залягає надто близько до поверхні. Нині порозумітися через неї не можуть Державна служба геології та Укранафта. У Державній службі кажуть: підприємство виконує не всі приписи екологів. В Укрнафті ж, навпаки, переконують вони рятують екологію, адже припиняти видобуток не можна – під землею збереться так багато газу, що може статися вибух. Місцеві мешканці тим часом – у заручниках суперечок.

Марія Герцан навіть удома почувається в небезпеці. Кілька років тому під її вікнами несподівано забив нафтовий фонтан, згодом нафта дісталася підвалу. Її періодично викачують, та їдкий запах газу не зникає.

Борислав – чи не єдине місто в світі, розташоване безпосередньо на нафтородовищі. Чорне золото тут видобувають з кінця 19 століття. Колись видобували 5% відсотків світової нафти. Сьогодні – всього чотири % того, що викачують в Україні. Видобуток нерентабельний. Та нафта піднімається нагору, і зупинити процес неможливо. У Бориславі її качають навіть у центрі міста.

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Укрнафта уже багато років – видобуває тут чорне золото. Також в місті працюють єдині в Україні дві вакуумно-компресорні станції, що скорочують неконтрольовані виходи на поверхню вуглеводнів.

Та ліцензію на видобуток в Укрнафти хочуть забрати. Після двох перевірок на компанію подали до суду Держгеонадра. Мовляв, через невиконання низки екологічних вимог.

В Укрнафті закиди називають надуманими. Кажуть, усі збитки виплатили, а претензії не стосуються родовищ у Бориславі. Свою роботу з викачування нафти у місті називають, швидше, екологічною.

Якщо спецдозвіл анулюють, а це може статися наприкінці червня, компанія піде і люди залишаться в небезпеці.

Місто теж подало заяву до суду, як третя сторона. Люди поки залишаються заручниками ситуації.

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