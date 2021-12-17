Жизнь в Антарктиде: чем живут украинские полярники и как происходят исследования

К 25-летию научной станции Академик Вернадский в Киеве открыли выставку уникальных фото, на которых изображен антарктический мир.

Чем живут украинские ученые в 12 тыс. км от родины, какие традиции имеют и при чем здесь бар? Откровенности полярников – далее в материале Фактов ICTV.

Бескрайние антарктические просторы и загадочная часть мира – для нас, временный дом и воспоминания на всю жизнь – для полярников. Они каждый год отправляются изучить самый холодный континент.

Добраться до него не просто: в воздухе и на воде около 10 дней. А с начала пандемии со всеми требованиями и самоизоляцией – около месяца.

– Самый длинный – это пролив Дрейка. От порта Северной Америки до станции – неделя, если позволяют погодные условия, – рассказал Александр Яровой.

Украинский полярник вернулся со станции в мае. С первых уст мы узнали, чем живут вне научной деятельности. Они не забывают традиции, которые установили первые владельцы станции – англичане.

– Это осталось немного от британцев. Традиция, что суббота – день отдыха, когда все в неформальных условиях общаются. И приходит ночной дежурный, говорит: все, суббота уже закончилась. Есть такой регламент какой-то неформальной традиции, — отметил украинский полярник Александр Яровой.

Все остальные дни ученые работают, иногда исследования продолжаются несколько дней подряд. Однако человеческие утехи им доступны.

– Первоочередно станция существует ради науки, но люди живут там круглый год. Им нужно там выжить, им нужен комфорт. Мы гордимся тем, что у нас самый лучший, хотя и очень маленький по размеру, бар в Антарктиде. Если станция называется Академик Вернадский, то заведение так и оставило старое британское название: бар Фарадей, – поделился руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Однако все полярники в Антарктиде – гости и не больше. Председательствует тут исключительно природа.

— Тебя ничто не боится — это такой эффект эдемского сада. Когда ничто тебе по дороге не уступает. Напротив какой-нибудь морской котик тебя облаять может: я здесь лежу и отдыхаю, а ты куда прешься? – пошутил он.

26-я экспедиция станет знаковой. Впервые за 20 лет полярники вернутся не на арендованном ледоколе, а на собственном.

Украина купила судно у Великобритании, на борту которого несколько лабораторий, поэтому наши ученые после длительного перерыва вернутся к исследованиям Мирового океана.

На родине о жизни полярников больше можно узнать на выставке, которая заработала в Национальной библиотеке Украины имени Ярослава Мудрого, расположенной в Киеве. Вход свободный. Уникальные фото можно увидеть до 22 декабря.

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