Життя в Антарктиді: чим живуть українські полярники та як тривають дослідження

До 25-річчя наукової станції Академік Вернадський у Києві відкрили виставку унікальних фото, на яких зображено антарктичний світ.

Чим живуть українські науковці за 12 тис. км від батьківщини, які традиції мають та до чого тут бар? Відвертості полярників – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Безкраї антарктичні простори та загадкова частина світу – для нас, тимчасова домівка та спогади на все життя – для полярників. Вони щороку вирушають досліджувати найхолодніший континент.

Дістатися до нього не просто: у повітрі та на воді близько 10 днів. А з початку пандемії з усіма вимогами та самоізоляцією – близько місяця.

– Найдовший – це протока Дрейка. Від порту Північної Америки до станції – тиждень, якщо дозволяють погодні умови, – розповів Олександр Яровий.

Український полярник повернувся зі станції у травні. З перших вуст ми дізналися, чим живуть поза науковою діяльністю. Вони не забувають традицій, які встановили перші власники станції – англійці.

– Це залишилося трохи від британців. Традиція, що субота – день відпочинку, коли всі у неформальних умовах спілкуються. І приходить нічний черговий, який каже: все, субота вже закінчилася. Тобто є такий регламент якоїсь неформальної традиції, – зазначив український полярник Олександр Яровий.

Усі інші дні науковці працюють, іноді дослідження тривають декілька діб поспіль. Проте людські втіхи їм доступні.

– Першочергово станція існує заради науки, але люди живуть там цілий рік. Їм треба там вижити, їм треба комфорт. Ми пишаємось тим, що в нас найкращий, хоча й дуже маленький за розміром, бар в Антарктиді. Якщо станція називається Академік Вернадський, то заклад так і залишив стару британську назву: бар Фарадей, – поділився керівник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Проте всі полярники в Антарктиді – гості й не більше. Головує тут винятково природа.

– Тебе ніщо не боїться – це такий ефект едемського саду. Коли ніщо тобі дорогою не поступається. Навпаки який-небудь морський котик тебе обгавкати може: я тут лежу та відпочиваю, а ти куди прешся? – пожартував він.

26-та експедиція стане знаковою. Вперше за 20 років полярники повернуться не на орендованому криголамі, а на власному.

Україна купила судно у Великої Британії, на борту якого є декілька лабораторій, тож наші науковці після тривалої перерви повернуться до досліджень Світового океану.

На батьківщині про життя полярників більше можна дізнатися на виставці, яка запрацювала у Національні бібліотеці України імені Ярослава Мудрого, розташованій у Києві. Вхід вільний. Унікальні світлини можна побачити до 22 грудня.

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