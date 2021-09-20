Питает дома и перевозит тонну груза: электрический Ford F-150 захватывает рынок авто

Электрический пикап Ford F-150 пользуется популярностью среди автомобилистов еще до выхода — новинку заказали 150 тыс. раз. Чтобы удовлетворить спрос, придется расширить производство и дополнительно нанять сотни рабочих. В чем секрет нового электрического пикапа — узнавали Факты ICTV.

Электрокары завоевывают Америку — и не только мегаполисы, но и сельские районы. Ford получил кучу заказов на новенькую модель F-150 Lightning. Компания вынуждена заметно расширяться.

— Чтобы ответить значительному спросу клиентов, мы объявляем о дополнительных инвестициях в $250 млн и создании новых 450 рабочих мест. Но нам нужно время, чтобы выполнить все заказы, — рассказал глава американского отделения Ford Кумаг Галхотра.

Новый пикап попадет к первым покупателям уже следующей весной. Он сможет проехать на одном заряде батареи до 480 км. Цена за новинку — от $40 тыс. Дизайн фактически не меняли с классики бензинового варианта. Он сможет перевозить до 900 кг груза, что особенно ценят американские фермеры. Под капотом двигателя нет — это дополнительный багажник, выдерживающий вес до 180 кг. А электродвигатель расположен под салоном.

Пикап сам может служить источником питания — он способен питать электроприборы в доме. Политики надеются, что електрореволюция восстановит славу Мичигана. Главный город штата Детройт называли столицей моторов, однако последний финансовый кризис привел к банкротству местную автопромышленности.

— Десятилетиями, штат Мичиган был местом, где определялось будущее автомобилестроения — и все это делается руками мужчин и женщин, которые тяжело работают, — рассказала губернатор штата Мичиган Грэхем Витмер.

Сейчас Ford пытаться догнать электрокары Tesla Илона Маска из Калифорнии, а также General Motors. Массовые модели пикапов этих производителей выйдут на рынок именно 2022 года, и за этот сегмент в Соединенных Штатах развернется ожесточенная борьба.

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