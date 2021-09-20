Живить будинки і перевозить тонну вантажу: електричний Ford F-150 захоплює ринок авто

Електричний пікап Ford F-150 користується популярністю серед автомобілістів ще до виходу — новинку замовили 150 тис. разів. Щоб задовольнити попит, доведеться розширити виробництво і додатково найняти сотні робітників. У чому секрет нового електричного пікапа — дізнавалися Факти ICTV.

Електрокари завойовують Америку — і не лише мегаполіси, а й сільські райони. Ford отримав купу замовлень на новеньку модель F-150 Lightning. Компанія вимушена помітно розширюватися.

– Щоб відповісти значному попиту клієнтів, ми оголошуємо про додаткові інвестиції у $250 млн і створення нових 450 робочих місць. Але нам потрібен час, щоб виконати всі замовлення, — розповів голова американського відділення Ford Кумаг Галхотра.

Новий пікап потрапить до перших покупців вже наступної весни. Він зможе проїхати на одному заряді батареї до 480 км. Ціна за новинку — від $40 тис. Дизайн фактично не змінювали з класики бензинового варіанту. Він зможе перевозити до 900 кг вантажу, що особливо цінують американські фермери. Під капотом двигуна немає — це додатковий багажник, що витримує вагу до 180 кг. А електродвигун розташований під салоном.

Пікап сам може слугувати джерелом живлення — він здатний живити електричні прилади у будинок. Політики сподіваються, що електрореволюція відновить славу Мічигану. Головне місто штату Детройт називали столицею моторів, однак остання фінансова криза призвела до банкрутства місцевої автопромисловості.

– Десятиріччями, штат Мічиган був місцем, де визначалось майбутнє автомобілебудування — і все це робиться руками чоловіків та жінок, які важко працюють, — розповіла губернаторка штату Мічиган Грехем Вітмер.

Нині Ford намагатиметься наздогнати електрокари Tesla Ілона Маска з Каліфорнії, а також General Motors. Масові моделі пікапів цих виробників вийдуть на ринок саме 2022 року, і за цей сегмент в Сполучених Штатах розгорнеться запекла боротьба.

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