Сентябрь, 04 в 16:38

В воскресенье, 4 сентября, из портов Одесса, Черноморск и Южный отправились 13 судов. Это самый большой караван судов с начала реализации “зерновой инициативы”.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

— Из порта Южный отправились 6 судов, Черноморск — 5, а из порта Одесса — 2. Всего на борту 13 судов 282,5 тыс. тонн украинской агропродукции, которая направляется в 8 стран мира, — говорится в сообщении.

В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 86 судов отправились из украинских портов с пунктами назначения в 19 странах мира. На их борту 2 млн тонн агропродукции.

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Напомним, что 22 июля между Украиной, ООН и Турцией было подписано так называемое зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода судов с продовольствием из украинских портов, которые были заблокированы РФ после вторжения 24 февраля.

Первое судно с зерном вышло из порта Одессы 1 августа.

Фото: Министерство инфраструктуры