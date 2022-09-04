Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Из трех портов Одессы вышел самый большой караван судов — Мининфраструктуры

Валентина Чорна, редактор ленты
судно з українським херном

В воскресенье, 4 сентября, из портов Одесса, Черноморск и Южный отправились 13 судов. Это самый большой караван судов с начала реализации “зерновой инициативы”.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

— Из порта Южный отправились 6 судов, Черноморск — 5, а из порта Одесса — 2. Всего на борту 13 судов 282,5 тыс. тонн украинской агропродукции, которая направляется в 8 стран мира, — говорится в сообщении.

В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 86 судов отправились из украинских портов с пунктами назначения в 19 странах мира. На их борту 2 млн тонн агропродукции.

Сейчас смотрят

Напомним, что 22 июля между Украиной, ООН и Турцией было подписано так называемое зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода судов с продовольствием из украинских портов, которые были заблокированы РФ после вторжения 24 февраля.

Первое судно с зерном вышло из порта Одессы 1 августа.

Читайте
Движение по Босфору приостановили: судно с зерном из Украины село на мель возле Стамбула

Фото: Министерство инфраструктуры

Источник: Мининфраструктуры
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка