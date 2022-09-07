Зірваний курортний сезон та закриті кав’ярні: як Одеса намагається повернутися до звичного життя

Зірваний курортний сезон та закриті кав’ярні. Так одесити зустрічають нинішній оксамитовий сезон. Чимало містян виїхали за кордон, натомість приїхали майже 40 тис. переселенців, це тільки за офіційними даними.

За пів року великої війни люди навчилися жити новим життям. У школах та лікарнях обладнують укриття, зруйновані ракетами будинки – відбудовують. А волонтери щодня відправляють на фронт тонни гуманітарної допомоги.

Головна вулиця Одеси нині зовсім безлюдна. Екскурсовод Тетяна закликає поодиноких перехожих на прогулянку. Втім охочих немає. І так майже все літо. Багато одеситів виїхали. Туристів мало, натомість приїхало дуже багато переселенців, переважно для них і проводять екскурсії.

Майже в кожній будівлі вікна забиті фанерою. На дверях оголошення Здам в оренду. З початку повномасштабного вторгнення чимало кав’ярень та магазинів були вимушені закритися.

Втім, попри постійні тривоги, що по кілька разів лунають вдень і вночі, та загрозу ракетних атак, одесити в гарному настрої. Вірять в ЗСУ і в те, що перемога скоро буде за нами.

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