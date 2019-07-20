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Изменение климата в Украине: причины и что говорят ученые

Июнь – самый теплый за 140 лет, июль – самый дождливый за последние полвека. Ежедневно за окном погода удивляет нас своими капризами. В начале недели над Украиной затянулись облака. Дождь шел так, что в некоторых регионах плавали машины. А уже следующих 7 дней, прогнозируют синоптики, будем снова спасаться от 30 градусной жары. Резкие изменения погоды – это неизбежные последствия глобального потепления, уверены ученые. Они могут превратить Украину в сплошную степь, и затопить часть городов на юге.

Так что мы сжигаем слишком много угля, часто ездим на авто, вырубаем леса, в атмосферу попадает множество газов. В течении последнего столетия этих соединений в воздухе увеличилось втрое. Поэтому над землей они сформировали оболочку. Солнечные лучи сквозь эту обертку проникают и после излучения должны были выходить в космос. Но оболочка из газов его не пропускает. Поэтому сегодня земля напоминает большой парник.

И именно из-за изменения климата погода может меняться по несколько раз в день.

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Это потому, что Земля вращается вокруг своей оси. Благодаря этому движутся и воздушные массы, в основном с запада на восток. Так как температура в полярных регионах повышается, это движение нарушается. Вот и имеем месяц невероятной жары, и месяц – затяжных дождей, снег в апреле и аномально теплую погоду зимой.

Конечно, это худший сценарий. Предотвратить поразительное изменение температуры можно, уверены некоторые климатологи. Использование нефти, газа – стоит заменить природными источниками энергии.

Если предотвратить не удастся – надо приспосабливаться. В ООН уже призвали страны изменить нормы строительства жилья, заводов и железнодорожных сетей. Чтобы сооружения выдерживали экстремальные погодные условия. А еще каждый житель должен приобщиться к мировому климатическому движению. Отказаться от поездок на своем автомобиле, дома экономить воду, свет и газ. И потреблять меньше мяса, ведь фермы, как ни странно, самые большие загрязнители атмосферы.

К слову, тропические ливни со смерчами: чем грозит Украине изменение климата.

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