Изменение климата в Украине: причины и что говорят ученые

Июнь – самый теплый за 140 лет, июль – самый дождливый за последние полвека. Ежедневно за окном погода удивляет нас своими капризами. В начале недели над Украиной затянулись облака. Дождь шел так, что в некоторых регионах плавали машины. А уже следующих 7 дней, прогнозируют синоптики, будем снова спасаться от 30 градусной жары. Резкие изменения погоды – это неизбежные последствия глобального потепления, уверены ученые. Они могут превратить Украину в сплошную степь, и затопить часть городов на юге.

Так что мы сжигаем слишком много угля, часто ездим на авто, вырубаем леса, в атмосферу попадает множество газов. В течении последнего столетия этих соединений в воздухе увеличилось втрое. Поэтому над землей они сформировали оболочку. Солнечные лучи сквозь эту обертку проникают и после излучения должны были выходить в космос. Но оболочка из газов его не пропускает. Поэтому сегодня земля напоминает большой парник.

И именно из-за изменения климата погода может меняться по несколько раз в день.

Читайте: Изменение климата: каких аномалий ждать Украине и миру

Это потому, что Земля вращается вокруг своей оси. Благодаря этому движутся и воздушные массы, в основном с запада на восток. Так как температура в полярных регионах повышается, это движение нарушается. Вот и имеем месяц невероятной жары, и месяц – затяжных дождей, снег в апреле и аномально теплую погоду зимой.

Конечно, это худший сценарий. Предотвратить поразительное изменение температуры можно, уверены некоторые климатологи. Использование нефти, газа – стоит заменить природными источниками энергии.

Если предотвратить не удастся – надо приспосабливаться. В ООН уже призвали страны изменить нормы строительства жилья, заводов и железнодорожных сетей. Чтобы сооружения выдерживали экстремальные погодные условия. А еще каждый житель должен приобщиться к мировому климатическому движению. Отказаться от поездок на своем автомобиле, дома экономить воду, свет и газ. И потреблять меньше мяса, ведь фермы, как ни странно, самые большие загрязнители атмосферы.

К слову, тропические ливни со смерчами: чем грозит Украине изменение климата.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.