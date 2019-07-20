Зміна клімату в Україні: причини та що кажуть вчені

Червень – найтепліший за 140 років, липень – найбільш дощовий за останні півстоліття. Щодня за вікном погода дивує нас своїми примхами. На початку тижня над Україною затягнулися хмари. Дощило так, що в деяких регіонах плавали автівки. А вже наступних 7 днів, прогнозують синоптики, будемо знову рятуватися від 30 градусної спеки. Різкі зміни погоди – це невідворотні наслідки глобального потепління, певні вчені. Вони можуть перетворити Україну в суцільний степ, і затопити частину міст на півдні.

Через те, що ми спалюємо занадто багато вугілля, часто їздимо на авто, вирубуємо ліси, в атмосферу потрапляє безліч газів. Протягом останнього століття цих сполук у повітрі побільшало втричі. Тому над землею вони сформували оболонку. Сонячне проміння крізь цю обгортку проникає і після випромінення мало би виходити у космос. Але оболонка з газів його не пропускає. Тож сьогодні земля нагадує великий парник.

І саме через зміни клімату погода може змінюватися по декілька разів на день.

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Це тому, що Земля обертається навколо своєї осі. Завдяки цьому рухаються і повітряні маси, здебільшого із заходу на схід. Через те, що температура в полярних регіонах підвищується, цей рух порушується. Ось і маємо місяць неймовірної спеки, а місяць – затяжних дощів, сніг у квітні та аномально теплу погоду взимку.

Звісно, це найгірший сценарій. Запобігти разючій зміні температури можна, впевнені деякі кліматологи. Використання нафти, газу – варто замінити природніми джерелами енергії.

Якщо запобігти не вдасться – треба пристосовуватись. В ООН вже закликали країни змінити норми будівництва житла, заводів та залізничних мереж. Аби споруди витримували екстремальні погодні умови. А ще кожен мешканець має долучитися до світового кліматичного руху. Відмовитися від поїздок своїм авто, вдома економити воду, світло та газ. І споживати менше м’яса, адже ферми, як не дивно, найбільші забруднювачі атмосфери.

До слова, тропічні зливи зі смерчами: чим загрожує Україні зміна клімату.

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