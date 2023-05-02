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Ольга Читайло, Журналістка Факти ICTV

Знаходять по селах та судять: на Херсонщині виявлено майже 2 тис. колаборантів

На Херсонщині з початку війни виявили понад 1770 колаборантів, пособників окупантів та державних зрадників, – повідомляє прокуратура області. Це не повні цифри, адже виявленням тих, хто працював на росіян займаються різні фахівці. Дехто втік, декого впіймали і судять.

Місцеві добре знають, хто у їхніх містах та селах зрадник. І хочуть, щоб тих, хто співпрацював з росіянами, покарали.

Вироків винесли 16. Серед них місцеві депутати, представники органів самоврядування. Але прокуратура не займається суддями та правоохоронцями. Це компетенція ДБР – там відкрили 160 проваджень. Не всі втекли, частина залягли по селах. Часто знайти їх допомагають місцеві.

Для місцевих – це не просто історія про зрадників. Це – про тих, встромив ножа в спину. Але з іншого боку, виник парадокс: росіяни, які очікували тут на тотальну підтримку, попри достатню кількість колаборантів, наштовхнулися на спротив.

– Росіяни не врахували, що Херсон завжди був українським містом, – каже історик Дементій Білий.

Не подіяла навіть пропаганда, яку навішували століттями. Від часів Російської імперії і досі. Тож  убезпечити від зрадників можуть не лише кримінальні справи щодо них. Важливо зробити так, щоб ворог не мав впливу на ці регіони. Зайшовши у Херсон, росіяни перш за все почали маніпулювати на темі спільної історії.

– Вони ставили свої гучномовці, з яких у червні лунав маніфест Катерини про створення Херсону, хоче Херсон – це місто низового козацтва. Саме тому, щоб показати, що Херсон – це Україна, ми ініціювали перейменування вулиць, – заявив Дементій Білий.

Загалом, треба перейменувати 136 вулиць, визначили перших двадцять назв. І про це просять самі місцеві, які не хочуть жити ні на вулицях з російськими назвами, ні, тим паче, разом з тими, хто Україну зрадив.

Війна в Україні, Херсон, Херсонщина
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