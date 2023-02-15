Найти работу в Украине реально! Кого ищут на рынке и сколько готовы платить

Рынок труда в Украине постепенно оживает, количество вакансий тоже растет.

По данным Work.ua, в январе рынок труда установил новый рекорд – почти достиг отметки в 60 тыс. вакансий. Это говорит о том, что рынок труда восстановился на 60%.

Наибольшее количество вакансий в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областях. Чем дальше от линии фронта, тем больше предложений работы.

Традиционно больше всего ищут должности менеджера по продажам, водителя, повара и бухгалтера.

— Работодатели настроены на офлайн-работу. Это связано с тем, что в собственных офисах они обеспечивают все условия для работы – генераторы, свет, связь. А если говорить о работниках, то они ищут и отдаленную работу, — говорит PR-директор Work.ua Максим Пилипенко.

За прошедший год средняя зарплата по Украине составила 15 тыс. грн. По результатам января она не изменилась.

– Работодатели все еще находятся в режиме экономии и наблюдают за тем, как будут развиваться события в Украине, – добавил эксперт. Читайте Работа для украинцев в Европе: где можно найти и сколько заработать

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