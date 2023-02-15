Знайти роботу в Україні реально! Кого шукають на ринку та скільки готові платити

Ринок праці в Україні потроху оживає, кількість вакансій теж зростає.

За даними Work.ua, у січні ринок праці встановив новий рекорд – майже досягнув відмітки у 60 тис. вакансій. Це свідчить про те, що ринок праці відновився на 60%.

Найбільша кількість вакансій наразі у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській областях. Чим далі від лінії фронту, тим більше пропозицій роботи.

Традиційно найбільше шукають посади менеджера з продажу, водія, кухаря та бухгалтера.

– Роботодавці налаштовані на офлайн-роботу. Це пов’язано з тим, що у власних офісах вони забезпечують усі умови для роботи – генератори, світло, зв’язок. Натомість, якщо говорити про працівників, то вони шукають і віддалену роботу, – каже PR-директор Work.ua Максим Пилипенко.

Упродовж минулого року середня зарплата по Україні становила 15 тис. грн. За результатами січня вона не змінилась.

– Роботодавці все ще перебувають у режимі економії і спостерігають за тим, як будуть розвиватися події в Україні, – додав експерт.

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