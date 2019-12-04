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Снимают стресс и омолаживают: топ-5 фактов о пользе объятий

Сегодня (4 декабря) всемирный День объятий. Праздник возник в США в конце прошлого века. Отмечают его дважды в год – 4 декабря и 21 января.

Научно доказанный факт – объятия усиливают иммунитет, улучшают сон, придают силы, снимают стресс и даже омолаживают. А еще повышают самооценку, помогают бороться с фобиями и даже влияют на интеллект. Ученые говорят, чтобы ребенок вырос умным – обнимать его нужно не менее семи раз в день. А вот для взрослого необходимо минимум четыре объятия в день.

Факты ICTV ранее писали о том, почему важно обниматься.

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