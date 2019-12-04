Знімають стрес і омолоджують: топ-5 фактів про користь обіймів

Сьогодні (4 грудня) всесвітній День обіймів. Свято виникло у США наприкінці минулого століття. Відзначають його двічі на рік – 4 грудня і 21 січня.

Науково доведений факт – обійми посилюють імунітет, покращують сон, додають сили, знімають стрес і навіть омолоджують. А ще підвищують самооцінку, допомагають боротися з фобіями і навіть впливають на інтелект. Науковці кажуть, щоб виросла розумною – обіймати її потрібно не менше семи разів на день. А от для дорослого необхідно мінімум чотири обійми щодня.

Факти ICTV раніше писали про те, чому важливо обійматися.

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