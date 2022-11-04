Исчезла мобильная связь: что делать и как уберечь сеть от перегрузки

Вместе с энергетиками, которые сейчас спасают украинскую энергосистему после российских ракетных атак, круглосуточно работают операторы мобильной связи, и возобновляют сети. Только один из них насчитал: за прошедшую неделю их специалисты ликвидировали около 30 тыс. аварий.

Объясняют, когда нет света, мобильная связь начинает работать хуже, потому что сеть тоже нуждается в питании. На базовых мобильных станциях есть специальные аккумуляторы, но с частыми отключениями света, которые имеем сейчас, они просто не успевают заряжаться.

Некоторые станции оборудованы дизельными генераторами, но, например, в городе поставить их не всегда возможно, говорят специалисты. К тому же сейчас безумный спрос и уже дефицит всего оборудования. Поэтому на более 100 тыс. базовых мобильных станций, которые сейчас работают по Украине — дополнительных генераторов и аккумуляторов не накупишь.

Операторы объясняют, когда выключается одна мобильная базовая станция – автоматически всех пользователи перекидывают на ближайшую рабочую. Голосовые звонки и смс сеть выдерживала бы. Впрочем, украинцы перегружают ее мобильным интернетом — обновляют ленту, загружают фото и видео. И именно поэтому связи может не быть вообще.

Как и с электричеством, просят клиентов при отключениях света минимизировать использование мобильного интернета, выключить автозагрузку видео и фото в мессенджерах.

Чтобы ежесекундно не обновлять новостную ленту, специалисты советуют купить обычный радиоприемник, и при отключении света слушать новости. Кроме этого уже 8 месяцев в Украине работает национальный роуминг – если нет сети вашего мобильного оператора, в настройках телефона можно переключиться на другого, и хотя бы позвонить по телефону или отправить смс.

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