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Факти / Відео / Україна

Зник мобільний зв’язок: що робити та як вберегти мережу від перевантаження

Наталія Кулик Журналістка Факти ICTV Дарина Реготун Видеоредактор

Разом з енергетиками, які нині рятують українську енергосистему після російський ракетних атак, цілодобово працюють оператори мобільного зв’язку та поновлюють мережі. Лише один з них нарахував: за минулий тиждень їхні фахівці ліквідували майже 30 тис. аварій.

Пояснюють, коли немає світла, мобільний зв’язок починає працювати гірше, бо мережа теж потребує живлення. На базових мобільних станціях є спеціальні акумулятори, але з такими частими відключеннями світла, які маємо зараз, вони просто не встигають заряджатися.

Деякі станції обладнані дизельними генераторами, але, наприклад, у місті поставити їх не завжди можливо, кажуть фахівці. До того ж нині шалений попит і вже дефіцит всього обладнання. Тому на понад 100 тис. базових мобільних станцій, які нині працюють по Україні – додаткових генераторів та акумуляторів не накупиш.

Оператори пояснюють, коли вимикається одна мобільна базова станція – автоматично усіх користувачі перекидають на найближчу робочу. Голосові дзвінки та смс мережа б витримувала. Втім українці перевантажують її мобільним інтернетом – оновлюють стрічку, завантажують фото та відео. І саме через це зв’язку може не бути взагалі.

Тож як і з електрикою, просять клієнтів під час відключень світла мінімізувати використання мобільного інтернету, вимкнути автозавантаження відео та фото в месенджерах.

Аби щосекунди не оновлювати новинну стрічку, фахівці радять купити звичайний радіоприймач, і під час відключень світла слухати новини. Крім цього вже 8 місяців в Україні працює національний роумінг – якщо немає мережі вашого мобільного оператора, у налаштуваннях телефона можна переключитися на іншого, і бодай зателефонувати чи надіслати смс.

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